Ben 160 le sanzioni elevate al codice della strada venerdì e sabato notte di cui 8 nei confronti di conducenti di monopattini sorpresi a scorazzare in orari notturni in inosservanza delle basilari regole di sicurezza . Eseguiti controlli con alcoltest e drugtest con un cinquantenne barese denunciato per guida in stato di ebbrezza e per aver, in via Giulio Petroni, danneggiato alcune auto in sosta. Infine, in zona fiera, fermato e sanzionato un bagarino intento a vendere alcuni biglietti di ingresso alla Aampionaria.

