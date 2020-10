Nuovi tamponi effettuati questa mattina sui migranti della nave Rhapsody nel porto di Bari, il traghetto è arrivato in Puglia giovedì mattina da Palermo. A bordo, in isolamento, ci sono alcune decine di persone risultate positive al primo test: per questo motivo è stato impedito loro di sbarcare. Ieri pomeriggio c’è stato anche un tentativo di fuga da parte di alcuni migranti, in due si sono tuffati in mare ma sono stati bloccati dalla polizia. Nella notte tra sabato e domenica c’è stata anche un’altra protesta dei migranti. Degli 805 immigrati arrivati a Bari dalla Sicilia, circa 450 per ora sono scesi e sono stati trasferiti. (Ansa)

