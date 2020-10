Un Bari concreto, ben messo in campo da mister Auteri, ha conquistato contro la Viterbese la terza vittoria esterna consecutiva alla quinta giornata della Serie C girone C. A firmare il colpo lontano dallo stadio San Nicola: Antenucci, Di Cesare e D’Ursi.

Al 5′ pasticcio difensivo della Viterbese e gol del vantaggio di Antenucci, che punisce una respinta errata dei padroni di casa e colpisce in area di rigore con un destro preciso. A propiziare la rete del vantaggio il cross dalla destra di Ciofani. Al 23′ seconda nitida occasione per i galletti, Marras imbeccato da Antenucci spreca da buona posizione.

Al 38′ raddoppio di Di Cesare nel momento più difficile della partita, a pochi secondi da un’ennesima grande occasione fallita da Marras. Il difensore biancorosso svetta di testa e raddoppia. Allo scadere della prima frazione di gioco, minuto 45, D’Ursi approfitta del lancio da centrocampo e scarica un destro potente dal limite dell’area che non ha lasciato scampo all’estremo difensore Daga. Nel secondo tempo ritmi blandi, tanti falli e alcune uscite alte determinati di Frattali. Poi, intorno all’80’ si è bloccato ancora una volta lo streaming della partita trasmessa online da Eleven facendo infuriare i tifosi sui social network.

