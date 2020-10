Il quartier generale del comando scuole Dell’Aeronautica Militare – 3ª Regione Aerea (Q.G. del CSAM/3^ R.A) – ricorda il 90° anniversario della costituzione dell’aeroporto di Bari-Palese. Nato come campo di aviazione per proteggere la città di Bari durante la I Guerra Mondiale, venne ufficialmente inaugurato come aeroporto militare il 12 ottobre 1930 ed intitolato ad “Umberto di Savoia”. (scarica qui il filmato storico https://bit.ly/2I2X711).

Attualmente l’aeroporto è intitolato a “Jacopo Calò Carducci”, Colonnello pilota barese della Regia Aeronautica, precipitato durante la campagna di Libia con un bombardiere Savoia-Marchetti S-79. Per l’occasione è stata realizzata una targa commemorativa dell’evento che riproduce tutti i distintivi dei Reparti coubicati e che idealmente li lega ai novanta anni di storia dell’aeroporto militare.

Il Colonnello Maurizio Ortenzi, comandante del Q.G. del CSAM/3^ R.A. di Bari Palese, rimarcando l’importanza della storia dell’aeroporto nel territorio barese e pugliese, ha sottolineato che, “tutta questa evoluzione è stata possibile soltanto grazie al lavoro quotidiano di tanti uomini e donne che nel tempo seppur avvicendandosi tra loro, visti con lo sguardo di oggi si mostrano come una grande squadra coesa e professionale”.

Il generale di squadra aerea Aurelio Colagrande, comandante del comando delle scuole dell’Aeronautica Militare e della 3^ Regione Aerea, ha rimarcato che, “giorni come questo, di ricordo, di celebrazione, di festa, di attenzione verso la storia dei nostri Reparti rinsaldano i legami sia con il territorio che all’interno dell’Aeronautica Militare, rafforzano sentimenti di partecipazione e di orgoglio verso le proprie radici, rendono più forti e condivisi gli obiettivi istituzionali che siamo chiamati a perseguire “.

Il Quartier Generale del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/ 3ª Regione Aerea, ubicato presso l’Aeroporto Militare di Bari Palese, ha il compito di assicurare il supporto logistico-amministrativo e la sicurezza delle installazioni del Comando delle Scuole A.M./3ª Regione Aerea con sede a Bari e dei numerosi Enti e Reparti presenti sull’aeroporto militare di Bari Palese.

