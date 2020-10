Proseguono i lavori di restyling della stazione centrale di Bari. Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) sta completando la costruzione della nuova palazzina di via Capruzzi ed entro la fine dell’anno, salvo imprevisti, l’immobile sarà consegnato così come saranno riaperti i due sottopassi rosso e verde, chiusi per restyling. In parallelo, procede anche la progettazione del nuovo parcheggio bus di via Capruzzi i cui lavori dovrebbero concludersi entro il 2023.

Il primo dei tre sottopassi della stazione di Bari, quello giallo, è stato inaugurato un anno fa: si distingue per illuminazione a led, monitor e ascensori all’altezza di ogni binario (dal primo al 10), percorso per non vedenti e scivoli per le bici. Aperto 24 ore su 24, dal piazzale Ovest il tunnel prosegue fino ai binari della Ferrotramviaria, quindi alle Ferrovie appulo-lucane. Un primo passo verso l’intermodalità. Per l’intero cantiere il finanziamento (palazzina e tre sottopassi) è stato di 12 milioni di euro. Manca quindi poco alla riapertura totale della stazione di Bari: i lavori hanno subito ritardi a causa del lockdown.

