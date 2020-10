I pediatri pugliesi stanno affrontando in prima linea le difficoltà legate alle malattie dei piccoli pazienti e l’obbligo di richiedere il tampone nel momento in cui si sospettano casi Covid o comunque non si abbia certezza dell’origine del malessere. Sono davvero tante le situazioni che ogni pediatra ogni giorno si ritrova ad affrontare. E c’è chi è arrivato a subire le minacce e a dover chiamare la polizia. Lo racconta un pediatra pugliese per un caso avvenuto in un comune della Bat.