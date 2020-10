Volontari davanti alle scuole per evitare gli assembramenti. Accade a Gravina in Puglia, dove il sindaco Alesio Valente ha disposto l’istituzione di alcuni gruppi di sorveglianza su base volontaria per supportare gli istituti scolastici primari ed agli uffici del giudice di pace nei controlli all’esterno delle strutture. L’esigenza è nata dall’accertamento, negli scorsi giorni, di diversi casi di positività al Coronavirus nel Comune, che ha portato il primo cittadino, in accordo con la Asl di Bari, alla decisione di chiudere tutti gli istituti scolastici per due giorni. A seguire, un nuovo caso e una conseguente nuova chiusura per la scuola elementare di via Fratelli Cervi.

L’attività di controllo sarà svolta dai volontari dell’associazione “Amici della Polizia Locale ODV”, che hanno fornito la propria disponibilità a garantire la sorveglianza degli accessi degli otto plessi di scuola primaria, garantendo anche la presenza e il supporto alla vigilanza davanti agli uffici del giudice di pace.

“Dal confronto con i dirigenti scolastici – è il commento del vicesindaco Maria Nicola Matera – è emersa la necessità di dotare ciascuna scuola di un punto di riferimento operativo per garantire all’esterno delle scuole, il distanziamento sociale necessario al rispetto delle norme. Pertanto quando i volontari hanno offerto il proprio aiuto in tal senso, abbiamo prontamente accolto la loro proposta”.

