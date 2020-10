“Sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid 19 nella nostra redazione. Abbiamo da subito messo in campo tutte le procedure predisposte dal dipartimento di prevenzione Asl, tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone ed è stata avviata l’attività di contact tracing sui contatti stretti. Tutta la redazione e gli studi televisivi sono stati immediatamente sanificati, cosa che accadeva già periodicamente dall’inizio della pandemia, tutti i locali vengono igienizzati a ogni passaggio di giornalisti e tecnici”. Lo annuncia la redazione di TeleBari.

“Nonostante, da febbraio, ci siamo attenuti scrupolosamente ai protocolli di prevenzione con l’utilizzo del Dpi – viene evidenziato – siamo stati colpiti. Succede. La situazione è sotto controllo e gli interventi fatti consentono la piena operatività dell’emittente. Cercheremo di assicurare tutta la nostra programmazione, ma ancora di più oggi, da Telebari, ribadiamo l’appello alla prudenza che, come dimostra quanto accaduto a noi, non è mai troppa. La sicurezza nei luoghi di lavoro dipende anche dai comportamenti in famiglia e nel tempo libero, quindi è importante rispettare alla lettera le prescrizioni indicate nei dpcm. Esprimiamo vicinanza a tutti i colleghi risultati positivi”.

