La ripartizione Tributi del Comune di Bari rende noto che, così come è stato stabilito dal Consiglio Comunale con Deliberazione del 04.08.2020, tutte le attività produttive cittadine che hanno subito la sospensione della propria attività per effetto delle misure anti Covid durante il periodo di lockdown, identificabili tramite codice Ateco, hanno diritto al rimborso di quanto versato a titolo di TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), per i mesi di marzo e aprile, con conseguente rideterminazione dell’importo dovuto calcolato su base annuale per le occupazioni di tipo permanente e, con riferimento alle occupazioni temporanee, in ragione del periodo di effettivo utilizzo produttivo delle occupazioni, al netto delle 2 mensilità di detrazione.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione del 22.06.2020, ha altresì differito di 2 mesi i termini regolamentari di versamento della II, III e IV rata TOSAP, esclusivamente per l’anno 2020, determinando le seguenti scadenze: II rata scadenza 30.06.2020 ( invece del 30.04.2020); III rata scadenza 30.09.2020 ( invece del 31.07.2020); IV rata scadenza 31.12.2020 ( invece del 31.10.2020).

Per ogni informazione in ordine alle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso ovvero alla rideterminazione del dovuto, anche per effetto delle ulteriori agevolazioni ed esenzioni previste per determinate categorie produttive dalla legislazione nazionale, è possibile contattare la Soget s.p.a. ai seguenti recapiti: tel. 080.8806293 – mail: sportello.bari@sogetspa.it – pec: bari.sogetspa@pec.it .

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.