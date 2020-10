È di 87.193 persone attualmente positive (+4.429), 36.246 morti (+41), 242.028 guariti (+1.428), per un totale di 365.467 casi (+5.901), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Degli 87.193 pazienti attualmente positivi, 5.076 sono ricoverati con sintomi (+255), 514 sono in terapia intensiva (+62) e 81.603 sono invece in isolamento domiciliare (+4.112).

A fronte dei 112.544 tamponi eseguiti, i nuovi casi positivi oggi sono 5901. In terapia intensiva sono ricoverate 514 persone, 62 più di ieri. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+255). Sono 1.080 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Aumentano le presenze nelle terapie intensive – più 12 i nuovi pazienti – e sono 83 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore nei reparti Covid. I decessi registrati sono 6: il totale dei decessi arriva così a 16.994.

