“Non saranno applicati sconti a chi mette a repentaglio la salute pubblica”. Sono molto dure le parole che il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano riserva per alcuni suoi concittadini che, secondo le segnalazioni, avrebbero violato lo stato di isolamento fiduciario. “Sono stato informato personalmente che si sarebbero verificati casi in cui alcuni cittadini sottoposti ad isolamento fiduciario, avrebbero abbandonato le loro abitazioni per recarsi a lavoro o svolgere altre attività – spiega il primo cittadino, che prosegue – Avverto che queste informazioni sono in corso di verifica.

Se i fatti descritti dovessero essere accertati, sarò io stesso a denunciare i soggetti presso l’autorità giudiziaria. Con la salute di un’intera comunità non si scherza – conclude Bufano – e il Coronavirus non è un gioco”. Nel Comune di Locorotondo ci sono 32 casi di positività al Covid, mentre in 35 sono in isolamento fiduciario in attesa di esito del tampone.

