È risultata positiva al Coronavirus la docente della scuola media Giustina Rocca di Trani che si trovava già in isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone. Si tratta del primo caso nella scuola, che ha comportato la chiusura dell’intero istituto per un giorno per consentire la sanificazione degli ambienti e la ricostruzione della catena dei contatti della donna.

Le attività scolastiche dovrebbero riprendere regolarmente da domani, salvo nuove disposizioni della Asl.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.