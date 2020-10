È stata aggredita mentre praticava jogging al mattino. Vittima della vicenda una turista tedesca di 71 anni che, in vacanza a Vieste, nel foggiano, si è incamminata sulla spiaggia alle prime luci dell’amba per godersi un momento di attività sportiva. Dopo aver corso per qualche minuto, la donna è stata aggredita alle spalle da un cittadino del luogo che era appostato sullo stesso litorale e che ha tentato di abusare di lei, approfittando dell’assenza di altre persone nella zona.

L’uomo ha spinto la donna a terra e ha tentato un approccio sessuale, ma la resistenza della vittima e le sue urla hanno attirato l’attenzione di una donna poco distante che ha dato subito l’allarme. Allertati, i Carabinieri della Tenenza di Vieste, assieme a quelli del Reggimento ‘Puglia di Bari, si sono messi alla ricerca del malvivente e, nonostante il suo tentativo di camuffarsi, lo hanno rintracciato poco distante e lo hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, viestano, pregiudicato, 45enne, è stato portato in carcere.

