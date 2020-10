Il problema degli assembramenti sui bus sarà al centro di un incontro oggi con il ministero dei Trasporti. Ieri il sindaco di Bari Antonio Decaro ha evidenziato la difficoltà al momento di ridurre questi assembramenti. “Sugli autobus – ha detto – la norma vigente prevede che possano salire fino all’80 per cento della capienza. Quando gli autobus sono pieni, stanno comunque rispettando la norma. Stiamo chiedendo al Governo di trovare una soluzione per ridurre il numero di presenze sui bus. Il Governo le risorse per aumentare le corse le ha messe, ma c’è un problema di mezzi. Non c’ è possibilità di acquistare bus o treni nel giro di una settimana. Per un bus ci vogliono sette mesi. Stiamo chiedendo di capire se c’è possibilità per le scuole di separare gli orari di ingresso e uscita, in modo che gli alunni possano prendere bus in orari diversi e ridurre la congestione sui mezzi di trasporto pubblico”.

