Il Kursaal, in fase di ristrutturazione, aprirà però le sue porte il 17 e il 18 ottobre in occasione delle Giornate di Autunno del FAI. “Quindi – spiega ancora Emiliano – nel rigoroso rispetto delle misure anti covid e seguendo le procedure di prenotazione, potrete visitare la Sala Giuseppina, restituita alla bellezza dei suoi affreschi e dei suoi stucchi e osservare i lavori di restauro nel resto del cantiere. Anche in questo periodo non abbiamo mai smesso di investire energie per valorizzare il nostro patrimonio architettonico e culturale e porre le basi per un “nuovo Rinascimento” pugliese nel mondo post-covid che ci attende”. Per informazioni e prenotazione visite: http://www.fondoambiente.it/…/gra…/giornate-fai-autunno/