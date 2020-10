Il Comune di Bari ha approvato l’offerta di sponsorizzazione di Ikea che donerà 100 alberi da piantare in corso Italia, per un valore di 10.800 euro. Trattasi in particolare di alberi appartenenti alla specie Ligustrum japonicum, aventi un fusto della circonferenza di 14 – 16 cm. La piantumazione sarà invece a carico dell’amministrazione.

Dopo la presa in consegna da parte della competente ripartizione, secondo il calendario dalla stessa struttura comunale stabilito e la successiva messa a dimora, gli alberi oggetto della sponsorizzazione entreranno a far parte del patrimonio comunale.

“L’occasione rappresentata dalla sponsorizzazione costituisce un’importante possibilità per la valorizzazione di corso Italia – si legge nella delibera approvata dalla giunta – per l’indiscutibile importanza che essa riveste sul piano della viabilità urbana, e rappresenta in generale una iniziativa ambientale ed ecologica che arricchisce la città di Bari”.

