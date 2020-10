Nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante in diverse attività, hanno denunciato 3 persone. Nei pressi del Policlinico gli agenti della volante di zona hanno fermato due cittadini marocchini, un 40enne ed un 30enne, pregiudicati, sorpresi dalla vigilante di un supermercato mentre si appropriavano di numerosi prodotti. Dal successivo controllo, uno dei due è risultato gravato da un decreto di espulsione. I due cittadini marocchini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato e messi a disposizione dell’Ufficio immigrazione per regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale.

In piazza Aldo Moro, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Cinofili Antidroga dell’UPGSP della Questura di Bari hanno fermato e controllato un pluripregiudicato classe ’95. Durante l’identificazione il cane antidroga ha segnalato la presenza di stupefacente indosso all’uomo; sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un “cipollotto” di cocaina, per un peso di grammi 0,23. L’uomo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa, con sanzioni accessorie relative ai documenti di espatrio ed alla patente di guida.

