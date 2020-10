Nella scuola San Domenico Savio di Triggiano un alunno è risultato positivo al Covid-19 e tutta la classe è stata sottoposta alla quarantena. In isolamento anche le maestre e i contatti stretti. Lo annuncia il sindaco Antonio Donatelli. “Il plesso scolastico – spiega – viene quotidianamente sottoposto a sanificazione ma in questo caso abbiamo dovuto nuovamente sanificarlo in via straordinaria per garantire la sicurezza di alunni e docenti. Vi ricordo che in tutte le scuole abbiamo la massima attenzione e che si attuano dei protocolli di sicurezza molto rigidi ma i nostri studenti potrebbero essere purtroppo contagiati e quindi portatori (talvolta asintomatici) anche dall’esterno. Per questo è assolutamente fondamentale essere sempre attenti e responsabili anche in famiglia, affinché nessuno sforzo sia vano”.

Nuova chiusura di una scuola a Gravina in Puglia, si tratta della scuola media “Montemurro”: a causa della positività di un alunno, il sindaco Alesio Valente ha comunicato che oggi l’istituto non aprirà per permettere la sanificazione dell’edificio e dare la possibilità al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di ricostruire la rete dei contatti. La settimana scorsa, Valente ha chiuso altre due volte le scuole: la prima volta, mercoledì scorso, ha disposto il provvedimento per tutti gli istituti. Quindi, si tratta della terza chiusura in appena sette giorni. Il sindaco, nel suo messaggio, ha anche evidenziato che l’aumento dei contagi di coronavirus derivano, in gran parte, da una festa privata.

