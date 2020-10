La direzione generale della Asl di Bari ha deciso di “commissariare” la Fondazione Giovanni III, la casa di riposo per anziani di Alberobello, in seguito all’accertamento di 71 persone positive al Covid-19, di cui 59 pazienti e 12 operatori.

“Pur essendo una struttura a gestione privata – spiega l’Asl – si è ritenuto necessario predisporre con urgenza, tramite la direzione del distretto socio sanitario 14 competente per il territorio, il supporto alla casa di riposo per assicurare continuità assistenziale ai degenti, anche in considerazione del fatto che tutto il personale dipendente della Fondazione è stato posto in isolamento fiduciario”. L’Asl, quindi, ha assunto il coordinamento delle attività dei medici di Medicina generale responsabili dei propri assistiti ricoverati all’interno della struttura, che a loro volta potranno attivare le unità speciali di continuità assistenziale (USCA) presenti sul territorio. I medici saranno inoltre affiancati da un pool di personale sanitario della Asl. “Si sta valutando in queste ore anche l’ipotesi di dotare i medici di dispositivi di telemedicina per controllare e monitorare in maniera costante le condizioni di salute degli ospiti della casa di cura e valutare gli interventi medici”, annuncia l’Asl.

