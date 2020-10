“Disallineare gli orari di inizio delle lezioni” a scuola “sarebbe stato l’ideale per evitare sovraffollamento” sui mezzi pubblici perché “lo Stato non ci ha dato soldi per aumentare la flotta degli autobus”. Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano ospite ieri sera a Porta a Porta.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.