Nella casa di riposo di Alberobello sono risultati positivi al Covid 59 ospiti su 63 e 12 operatori su 23. Tutti gli operatori della rsa Giovanni XXIII sono stati sostituiti e gli unici tre ospiti negativi sono stati isolati. Il Comune ha inoltre disposto da oggi e per tre giorni la chiusure delle scuole.

La decisione è stata presa “al fine di adottare misure di controllo e di prevenzione sanitaria anche attraverso sanificazioni dei plessi scolastici comunali”.

L’adozione di questo provvedimento “contribuisce per le autorità sia locali che sanitarie ad adottare accorgimenti e provvedimenti per contenere e prevenire la diffusione da Covid sul territorio comunale in quanto al momento è necessario salvaguardare la salute degli studenti nonché di tutto il personale docente e non docente, le famiglie, gli anziani”.

