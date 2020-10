Un alunno della scuola Principessa di Piemonte, a Bari, è risultato positivo al Covid-19, per questo motivo il plesso è stato chiuso e verrà sanificato. Le lezioni riprenderanno lunedì prossimo.

Lo ha comunicato la scuola stessa sul proprio sito. L’istituto ospita tre sezioni dell’infanzia, nove della primaria e quattro della media. “Si comunica che, a seguito di segnalazione della presenza di alunno risultato positivo ad infezione da Covid 19, in attesa di disposizioni da parte della competente autorità sanitaria, il plesso in oggetto sarà inaccessibile nel giorno venerdì 16 ottobre 2020 – si legge nel provvedimento – per i prescritti interventi di sanificazione degli ambienti scolastici interessati. Pertanto tutte le attività in presenza resteranno sospese con regolare ripresa a partire da lunedì 19”.

