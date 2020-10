Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Molfetta su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, Lucia Anna Altamura, che ha valutato ed accolto le esigenze cautelari prospettatele dagli inquirenti, hanno eseguito il provvedimento restrittivo nei confronti di una donna molfettese, 38enne, sottoponendola agli arresti domiciliari, per il reato di porto abusivo di arma, minacce e tentato omicidio.

Tutto accade pochi giorni dopo ferragosto. L’arrestata in conflitto con la ex moglie del suo compagno, a seguito di un ennesimo litigio con quest’ultima, la invitata ad un incontro per strada per chiarire definitivamente i rapporti. Durante l’incontro, a cui assisteva anche lo stesso uomo conteso tra le due, ne scaturisce una violenta lite, e lei, che si era premunita di un coltello, sferra una pugnalata all’antagonista che riporta gravi ferite che la costringono al ricovero d’urgenza in “codice rosso”.

Le indagini dei Carabinieri della Sezione Operativa dei Carabinieri di Molfetta hanno ricostruito l’evento ed il movente che ha scaturito l’aggressione.

