I militari della Stazione di Palo del Colle, supportati dai colleghi del nucleo cinofili di Modugno, nel pomeriggio di ieri hanno effettuato un servizio coordinato su tutto il territorio del comune di Palo del Colle. I militari si sono concentrati in particolare nella zona del centro storico del paese, portando a termine perquisizioni, e controlli.

L’attività ha portato all’ennesima denuncia nei confronti di un 38enne, residente in zona che a seguito di perquisizione personale e poi domiciliare è stato trovato in possesso di 11 dosi di marjuana per un peso complessivo di 28 grammi. Ancora, a contrasto dell’attività di spaccio, diversi sono stati i controlli e le segnalazioni alla Prefettura di Bari per soggetti assuntori, trovati in possesso di singole dosi di sostanza stupefacente appena acquistata. L’attività ha portato al sequestro di ulteriori 8 gr circa di sostanza tra eroina e marjuana.

