«Auspichiamo il meglio per la banca, per la nuova governance. Si è concluso questo periodo complesso ma che ha consentito la trasformazione della società e una importante ricapitalizzazione. Sarà una banca vicina al territorio, una banca del Mezzogiorno e per il Mezzogiorno».

Lo ha detto Antonio Blandini, commissario straordinario con il collega Enrico Ajello della Banca popolare di Bari, al termine dell’assemblea che ha eletto il nuovo Cda. «Sono stati dieci mesi complicati ma c’è la soddisfazione di essere riusciti ad arrivare a questo risultato – ha detto Blandini – , per i clienti, per gli azionisti, per i dipendenti e per i territori interessati. Di questo siamo contenti». «Adesso – ha aggiunto – alla nuova governance spetta il compito di portare avanti per il prossimo triennio la banca nella prospettiva indicata dal piano industriale e dalle scelte che da oggi in poi verranno fatte».

