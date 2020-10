Nella tarda serata di ieri, a Fesca, gli agenti della Volante di zona hanno rinvenuto in strada 7 batterie inesplose di fuochi pirotecnici, di cui 5 appartenenti alla cat. F2, le restanti 2 alla cat. F3; le batterie erano posizionate lungo la strada, pronte per essere attivate. Il sopraggiungere dell’autovettura di servizio ha evidentemente spaventato i malintenzionati che si sono dileguati nell’oscurità. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli specialisti del Nucleo Artificieri che hanno messo in sicurezza i pericolosi fuochi proibiti ed hanno sequestrato il materiale.

L’attività della Polizia di Stato proseguirà incessante anche nei prossimi giorni, l’obiettivo degli agenti in campo infatti è di debellare alla radice il mercato illegale dei fuochi pirotecnici proibiti, grave rischio e turbativa dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.

