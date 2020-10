Controlli in corso anche da parte di agenti in borghese questa sera in centro e nella zona Umbertina per verificare il rispetto dell’ultimo decreto. Che prevede la chiusura per i locali alle 24 e il divieto di consumare in piedi all’esterno a partire dalle 21. Un modo per mettere fine agli assembramenti fuori dai locali.

Sono scattate anche le prime sanzioni sempre per mancato rispetto delle norme anti Covid.

