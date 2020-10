I carabinieri della Compagnia di Bari Centro hanno denunciato in stato di libertà, tra la sera del 12 e la mattina del 13 ottobre, 3 cittadini italiani (un uomo di 35 anni ed una donna di 39 anni per furto aggravato, oltre ad un 60enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere). In entrambe le occasioni hanno operato i militari della Stazione CC di Bari Japigia. In particolare, la sera del 12/10 sono intervenuti presso il supermercato Ipercoop di via Toscanini ove la coppia, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, avevano illecitamente sottratto generi alimentari per circa 55 €, poi restituiti all’avente diritto.

La mattina del 13/10, nel corso del servizio di Strade Sicure, a seguito del controllo del 60enne (censurato) in piazza Umberto, hanno rinvenuto in suo possesso un coltello a serramanico con lama lunga 7 cm, contestualmente sottoposto a sequestro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.