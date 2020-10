I contagi da Coronavirus in Italia hanno raggiunto quota 10mila nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino diramato quest’oggi dal Ministero della Salute, sono 10.010 casi registrati nella giornata, rispetto agli 8.804 di ieri. Dati in calo, invece, per i decessi, che sono stati 55 rispetto agli 83 della giornata di ieri. A preoccupare, in particolar modo sono i 1.261 nuovi positivi registrati in Campania su 14.422 tamponi eseguiti ieri, come comunicato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, durante la sua ultima diretta Facebook.

I numeri, tuttavia, mostrano un lieve rallentamento nei tempi di raddoppio: “mentre tutti i giorni della settimana hanno finora mostrato un aumento dei casi doppio rispetto a quello della settimana precedente, oggi questo non è accaduto”, ha spiegato all’ANSA il presidente dell’Accademia dei Lincei Giorgio Parisi, parlando a titolo personale. Venerdì 9 ottobre i casi erano stati 5,372 e, in caso di raddoppio, oggi avrebbero dovuto essere 10.744. “Questo non è accaduto e – ha rilevato Parisi – potrebbe anche essere una fluttuazione statistica, da valutare sulla scala di una settimana”.

