Parroco positivo, chiusa una chiesa Bisceglie. E’ accaduto nella chiesa Santa Maria di Misericordia, ad annunciarlo è stato il vice parroco della chiesa don Piero d’Alba con un post su Facebook e l’Arcidiocesi di Barletta-Andria-Trani, con una nota pubblicata nelle scorse ore. Il parroco, don Michele Barbaro, ora in isolamento presso la sua abitazione, aveva accusato i primi sintomi martedì scorso. I medici, stando a quanto precisato dall’Arcidiocesi, non hanno ritenuto necessario il ricovero in ospedale.

“Ho avuto modo di sentirmi con Don Michele e gli ho espresso la vicinanza di tutto il presbiterio e della comunità ecclesiale diocesana”, ha sottolineato mons. D’Ascenzo. Anche l’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo ha espresso “solidarietà e prossimità alla comunità parrocchiale”, invitandola a pregare per “la guarigione di Don Michele, nonché ad offrire collaborazione nell’eventualità ve ne fosse bisogno”. La chiesa resterà chiusa oggi fino alla sanificazione. Tutte le attività sono state sospese in attesa di nuove disposizioni da parte dell’Arcidiocesi.

Foto Ansa

