“Non siamo più in grado di tracciare i nuovi positivi con il contact tracing. Per questo aumenteremo i drive-through”. Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano in diretta alla trasmissione L’aria che tira su La7: “Non sono un epidemiologo, ma ho un buon maestro che è il professore Pierluigi Lopalco e mi sembra di capire che in scienza – dice Emiliano – superato un certo numero di contagi, il tracciamento non sia più possibile e si passa ai singoli lockdown, parziali o totali”.

In chiusura un commento sul lockdown deciso in Campania: “Se proprio si deve correre un rischio, economia e istruzione a mio avviso sono due settori per cui vale la pena correre rischi. È chiaro che il movimento che gira attorno alla scuola determina un rischio molto elevato ma dobbiamo accettare di gestirlo, perché se ci sfugge di mano è molto pericoloso”.

