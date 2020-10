Dopo nove giorni dal suo attracco a Bari, la nave Rhapsody arrivata con a bordo 805 migranti, ha lasciato il porto questa mattina. Scortata dalla Guardia Costiera. Dall’8 ottobre sono scesi per certo 405 migranti: 104 destinati ai Centri per il Rimpatrio; 122 ordini e respingimenti del Questore; 2 tratti in arresto per provvedimenti a loro carico; 85 minori e 92 Adulti di cui 17 appartenenti a Nuclei familiari. Secondo le ultime comunicazioni della Prefettura sarebbero 53 complessivamente i migranti a bordo del traghetto Rhapsody, risultati positivi al Covid-19. Ma in attesa dei tamponi e dei risultati delle analisi, la nave “quarantena” ha ripreso il suo viaggio.

