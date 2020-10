Grave incidente questa mattina all’incrocio tra via Tommaso Fiore e corso della Carboneria. Per cause in corso di accertamento, un’auto proveniente dal ponte Adriatico avrebbe centrato in pieno un’altra auto proveniente da corso della Carboneria. A causa dell’impatto uno dei due veicoli si è ribaltato e si è scontrato con le auto in sosta in via Tommaso Fiore. Uno degli occupanti è stato portato in pronto soccorso. Sul posto la polizia locale: il traffico è stato deviato su via Napoli con obbligo di proseguire verso via Brigata Regina.

