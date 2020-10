La sicurezza prima di tutto? A Bari non è sempre così, come dimostra la scena che è capitata sotto gli occhi di un lettore di Borderline24 al quartiere Libertà a poca distanza dall’ex Manifattura in via Nicolai.

Un cittadino al quanto incauto è stato sorpreso mentre a bordo dello scooter spinge con una mano il passeggino in cui c’è un bimbo ignaro, in controsenso a bordo strada tra le auto incolonnate. L’episodio non è passato inosservato: “Credo sia una cosa davvero incredibile però bisogna ammettere che almeno ha la mascherina ma poggiata sul mento”, ci racconta il lettore ironizzando sull’accaduto.

