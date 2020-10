Bari, studenti e volontari ripuliscono i muri del liceo Flacco: “Insieme è ancora più bello” – VIDEO

“Non è vero che ci dobbiamo abituare a questa bruttezza, ci possiamo ribellare e se lo facciamo insieme è ancora più bello”. Lo racconta Fabrizio Milone, presidente di Retake Bari che questa mattina ha promosso l’iniziativa per ripulire le facciate del liceo classico Orazio Flacco, storico edificio del ‘900 tappezzato con scritte e tag. (VIDEO)

Decine di ragazzi e volontari, rigorosamente con mascherine e distanziamento, hanno ricoperto insulti, messaggi sessisti, scarabocchi, invettive politiche e tutto quello che ha imbrattato per troppi anni il perimetro del Flacco: “E’ davvero importante difendere la nostra scuola”, hanno commentato i partecipanti.

L’iniziativa, che proseguirà anche domani, rappresenta la quarta tappa del progetto #cifabellalitalia per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree urbane. All’evento hanno preso aparte anche i rappresentanti dell’associazione CiaoVinny per sensibilizzare i presenti sul tema della sicurezza stradale, al fianco dei rappresentati dell’amministrazione comunale come l’assessore Paolo Romano e Pietro Petruzzelli.

