“Mettete la mascherina. Non ve lo sto dicendo io, ve lo chiede chi è stato contagiato e ora per sopravvivere la mascherina la deve tenere 24 ore su 24. Quella dell’ossigeno però”. Lo scrive il sindaco Antonio Decaro in un post su Facebook, pubblicando l’immagine di uno dei positivi al coronavirus, ricoverato e con la mascherina dell’ossigeno da tenere ogni giorno per sopravvivere. C’è anche l’immagine di un gruppo di ragazzi vicino al Petruzzelli, tutti senza mascherina.

Il sindaco lancia quindi l’ennesimo appello, rivolto soprattutto ai più giovani. Ieri nella zona Umbertina e in centro numerose sono state le sanzioni proprio nei confronti di chi è stato trovato senza indossare mascherine.

