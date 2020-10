Per l’accertata positività al Covid di uno studente, la dirigente del liceo scientifico Enrico Fermi di Bari ha disposto la chiusura della scuola per lunedì 19 ottobre, tenuto conto anche che «alcuni docenti dell’istituto hanno avuto frequentazione» con lo studente contagiato durante un consiglio di classe.

Nella stessa giornata di lunedì sarà effettuata la igienizzazione della struttura scolastica, saranno sospese per tutte le classi dell’istituto le attività didattiche in presenza e attivate quelle a distanza. Da martedì 20, poi, 34 classi della scuola, circa la metà, continueranno a restare a casa seguendo le lezioni a distanza, in attesa di indicazioni su eventuali quarantene o isolamenti fiduciari da parte della Asl, mentre tutte le altre classi riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza. La Dad per le 34 classi è per il momento disposta fino a venerdì 23 ottobre.

