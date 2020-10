L’Unione Fa la Pasta è la nuova docu-serie che racconta le storie di donne e uomini al lavoro in emergenza. Ogni puntata mette in luce l’impegno di persone che, durante i momenti più difficili della pandemia da Covid-19, mosse da senso del dovere e di responsabilità hanno scelto di non fermarsi e di continuare a lavorare per dare il proprio contributo all’economia del Paese.

In una fase delicata a livello nazionale in cui mantenere un impiego è stato un privilegio per pochi, il racconto evidenzia il contrasto tra la paura verso un nemico invisibile e sconosciuto e la consapevolezza dell’importanza del gioco di squadra sul posto di lavoro, alla ricerca di una nuova normalità che non può prescindere dal sentirsi parte del tutto.

La serie nasce da un’idea di Massimiliano Sisto, coordinatore di rete di TRM Network, e dalla volontà di Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A., azienda di Gravina in Puglia, di ringraziare in modo inedito i propri collaboratori che, nelle diverse fasi della crisi epidemiologica, con impegno e determinazione hanno saputo assicurare la continuità produttiva di un bene essenziale come la pasta.

Protagonisti, infatti, sono proprio i dipendenti dell’azienda, che il regista Francesco Giase ha ripreso. Nessuno recita un copione prestabilito: donne e uomini della Andriani hanno aperto il loro cuore davanti alla telecamera, in modalità video-storytelling dal posto di lavoro come dal salotto di casa, raccontando le proprie esperienze quotidiane e mostrando quel senso di vulnerabilità che l’emergenza epidemiologica ha fatto prepotentemente emergere e che accomuna tutti noi.

La puntata zero è disponibile online sul canale Youtube di TRM Network e sul canale Youtube di Andriani S.p.A., oltre che sui profili social collegati, e gli episodi successivi saranno pubblicati con cadenza bisettimanale ogni martedì e venerdì.

