Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Molfetta su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, che ha valutato ed accolto le esigenze cautelari prospettategli dagli inquirenti, hanno eseguito il provvedimento restrittivo nei confronti di L.V.D., 21enne, molfettese, responsabile di una tentata rapina.

Era il 1° settembre scorso, primo pomeriggio, quando, la vittima, un commerciante di Molfetta, sorprende in flagranza due giovani nel tentativo di rubare merce dal proprio furgone parcheggiato dinanzi all’attività commerciale. Contatta immediatamente il 112, ma istintivamente, in attesa dell’arrivo di carabinieri, afferra uno dei ladri. Il secondo malfattore, per garantire la fuga anche al complice, aggredisce il commerciante con pugni e calci riuscendo nell’intento e dandosi alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri. Il commerciante riporta lesioni al volto ed alla testa che vengono successivamente medicate presso l’ospedale Civile di Molfetta.

Le indagini successivamente condotte dai Carabinieri della Sezione Operativa di Molfetta, grazie anche alla collaborazione della stessa vittima, hanno permesso di ricostruire l’evento ed identificare i colpevoli. Dalle indagini inoltre è emerso che gli stessi, prima dell’evento delittuoso in questione, avevano anche rubato prodotti alimentari da uno dei distributori automatici presenti in centro a Molfetta. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Trani.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.