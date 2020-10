Una bicicletta è stata ritrovata in mare a San Girolamo da Peppino Milella, presidente dell’associazione IX Maggio. “Non sappiamo se è stata rubata e gettata in mare – spiega Milella – l’ho portata da Chiccolino, a San Girolamo dove i ragazzi la ripristineranno. Se appartiene a qualcuno, può venire da Chiccolino e certificare in qualche modo che la bici è sua. Altrimenti la terremo a disposizione del centro”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.