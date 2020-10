Sono state 170 le sanzioni elevate al codice della strada nella sola serata di ieri di cui 10 nei confronti di conducenti minorenni di monopattini sorpresi a scorazzare in inosservanza delle basilari regole di sicurezza . Sanzionati dal nucleo antidegrado alcuni cittadini per non aver rispettato gli orari per il corretto conferimento dei rifiuti urbani e per aver abbandonato mozziconi di sigarette sulla pubblica via (corso Vittorio Emanuele).

