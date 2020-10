Incidente questa sera all’incrocio tra corso Benedetto Croce e via Bottalico. Sul posto la polizia locale e il 118. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto che successivamente sono andate a finire su altri veicoli in sosta. Una delle due auto, una Smart, è stata quasi del tutto distrutta dall’impatto.

