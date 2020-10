“Abbiamo rafforzato tutta la rete ospedaliera che, diversamente dalla fase 1, sta funzionando a regime gestendo contemporaneamente anche i pazienti non Covid ai quali stiamo assicurando il diritto alla salute, diversamente da quanto accaduto durante il lockdown. Si tratta di uno sforzo enorme, che per la prima volta stiamo affrontando. Come nuova è l’esperienza di tentare di far abbassare la curva dei contagi tenendo tutta la nostra società aperta e in funzione”. Lo dice il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, annunciando le misure per il contenimento della pandemia di coronavirus.

