“Al momento non ci sono state prospettate dal Governo misure di limitazione per parrucchieri e centri estetici, così come neppure per palestre e piscine”: Lo annuncia il governatore pugliese Michele Emiliano al termine di una riunione tra Regione e i ministri Francesco Boccia, Paola De Micheli, Lucia Azzolina, Gaetano Manfredi e Roberto Speranza per affrontare le problematiche legate all’emergenza Covid.

“Abbiamo chiesto di poter assumere tutto il personale sanitario necessario senza che ci siano posti limiti di natura finanziaria dal Governo. Abbiamo voluto fornire al Governo – dice – tutti gli elementi utili per le prossime decisioni che dovrà prendere. Parliamo di temi che hanno una dimensione nazionale, per i quali è necessario avere un orientamento unitario: trasporto pubblico locale e come decongestionarlo, scuola, smart working, attività di bar e ristorazione, movida, controlli per evitare assembramenti, potenziamento attività di tamponi e screening”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.