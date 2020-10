Il nido “Scuola dei Fiori” di Bari, in via Cotugno, è stato chiuso per sanificazione dopo che è stato riscontrato un caso di contagio di coronavirus. Lo confermano a Borderline24 alcune famiglie.

Non è chiaro se il contagio riguardi un dipendenti della scuola privata o un bambino, fatto sta che l’Asl Bari è intervenuta dopo la positività riscontrata.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.