Altro contagio in una scuola della provincia di Bari, a Monopoli una insegnante è risultata positiva al Covid e per questo motivo due classi e altri due docenti sono stati posti in isolamento. Lo ha comunicato questa mattina il sindaco Angelo Annese senza, però, specificare il nome dell’istituto scolastico.

E’ il quarto episodio oggi, anche a Gravina in Puglia e a Valenzano sono stati rilevati dei contagi e, complessivamente, sono state chiuse cinque scuole. Mentre a Modugno, per la positività di una insegnante, è stato sanificato un asilo, “Infanzia serena”, e tutti i 9 bambini di una sezione resteranno in isolamento fino al 23 ottobre.

