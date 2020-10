«Noi non lasceremo soli i sindaci della Puglia, è legittima la loro irritazione sulle responsabilità nella gestione della movida, e cercheremo di trovare il giusto equilibrio con l’aiuto del governo e con gli stessi sindaci pugliesi». Lo ha detto ai giornalisti il governatore della Puglia, Michele Emiliano, parlando del nuovo Dpcm a margine di una conferenza provinciale di Arpa Puglia.

«I cittadini – ha aggiunto – possono aiutarci evitando di tenere condotte scorrette». «Molte di queste norme erano nell’aria – ha sottolineato Emiliano – e non credo che abbiano determinato nessuna particolare meraviglia. È evidente che noi dovremo valutare se, in base ai dati epidemiologici, serviranno misure ulteriori. Questo è il ruolo delle Regioni e dei Comuni». Per i cittadini, «l’appello dei prossimi giorni è di cercare di continuare a vivere normalmente le attività indispensabili, quindi il lavoro, lo studio, la salute, ma cercare di limitare tutte quelle attività che possono esporre ciascuno di noi a un rischio».

