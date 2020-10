“Con tutte le forze dell’ordine che non abbiamo come territorio, posso far chiudere tutte le piazze che voglio secondo il nuovo Dpcm. E qui stendo un piumone pietoso, non solo un velo”: è lo sfogo su facebook del sindaco di Bitonto e vice coordinatore nazionale di Italia in Comune, Michele Abbaticchio. Il sindaco contesta il nuovo Dpcm firmato la notte scorsa dal premier Giuseppe Conte nella parte in cui viene data la possibilità di chiudere strade o piazze in cui si ripetono assembramenti. “Scongiurato il pericolo del coprifuoco”, conclude Abbaticchio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.