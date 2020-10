È risultato positivo al Covid l’autista del pullman Flixbus coinvolto sabato in un incidente nel Leccese sulla strada Nardò-Avetrana, in cui è morto un anziano di 81 anni a bordo di un’Apecar. La sua positività al Covid ha fatto scattare il tracciamento e 5 agenti della Polizia municipale di Nardò, compresi il comandante, sono finiti in isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei tamponi.

Disposta inoltre la sanificazione della vettura di servizio usata e del comando della Municipale dove l’uomo, un 63enne di origini campane, era stato condotto prima di essere portato in ospedale, dove poi è stato sottoposto ai vari accertamenti sanitari.

