Con un concerto dedicato a Fellini e alle musiche dei suoi film, eseguito dall’dell’Orchestra della Magna Grecia e Karima, si inaugura mercoledì 21 al «Petruzzelli» la stagione di ‘eventì promossa dalla Camerata Musicale Barese. Dirige il maestro Piero Romano. Nella «prima» dedicata al regista quattro volte Premio Oscar, in programma: «Entrata dei gladiatori» (I Clowns), «La voce della luna», «Nino Rota suite», «Let’s face the music and dance» (Ginger e Fred), «Abat-jour» (Amarcord), «Je cherche aprés Titine» (La città delle donne) e, ancora, «Que nao se ve», «Chora tua tristezza», «Coracao vagabundo», «Damas da camélias», «Chega de saudade» (Omaggio a Federico e Giulietta).

